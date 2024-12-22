В Орловской области при атаке БПЛА загорелся объект топливной инфраструктуры

Орловская область подверглась массированной атаке с использованием беспилотников, сообщил губернатор Андрей Клычков. Произошел пожар на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа.

«Прошу сохранять спокойствие, атака все еще продолжается. В настоящий момент информации о жертвах и пострадавших нет, на месте происшествия уже работают оперативные службы, принимаются меры по ликвидации последствий возгорания»,— написал господин Клычков в Telegram.

Атаке БПЛА также подверглась Брянская область. Губернатор Александр Богомаз сообщил о пяти сбитых беспилотниках. Никто не пострадал, разрушений нет. Над Курской областью поздно вечером 21 декабря была сбита украинская ракета, сообщали региональные власти. В Тульской области объявлена угроза атаки БПЛА.