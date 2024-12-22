Над Ростовской областью сбиты 8 БПЛА и одна ракета

Средства противовоздушной обороны в ночь на 22 декабря отражали комбинированную воздушную атаку в Ростовской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь. Над регионом уничтожены восемь беспилотников и ракета.

БПЛА сбиты над Азовским морем, возле Таганрога и Новочеркасска, ракета — возле Миллерово. По предварительным данным, никто не пострадал, информация о последствиях на земле уточняется, написал господин Слюсарь в Telegram.

В Орловской в результате удара с использованием беспилотников произошел пожар на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь. В Брянской области сбили пять БПЛА.