В Забайкалье столкнулись два грузовых поезда, с рельсов сошли 42 вагона

Два грузовых поезда столкнулись на Забайкальской железной дороге. Сошедшие с рельсов 42 вагона с углем заблокировали движение в обоих направлениях. Пострадавших и угрозы экологической опасности нет, сообщила Восточно-сибирская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Авария произошла 22 декабря в 7:30 по местному времени (1:30 по московскому) на 6623-м км Забайкальской железной дороги — на перегоне Бушулей—Жирекен. У одного состава сошло 35 вагонов, у второго — 7. Причина происшествия неизвестна. Прокуратура проводит проверку.

Забайкальская железная дорога ранее сообщила, что с рельсов сошел один грузовой поезд. Движение было остановлено на станции Бушулей Чернышевского района. На место аварии направили три восстановительных поезда. Работает оперативный штаб во главе с начальником железной дороги.