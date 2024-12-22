В Забайкалье грузовой поезд сошел с рельсов, движение на станции приостановлено

На станции Бушулей Чернышевского района на Забайкальской железной дороге произошел сход грузового поезда. Движение на станции приостановлено.

Грузовой поезд сошел с рельсов в 7:30 по местному времени (1:30 по московскому), передает «Прайм» сообщение Забайкальской железной дороги. Никто не пострадал. Причины произошедшего не уточняются.

На место аварии направили три восстановительных поезда. Работает оперативный штаб во главе с начальником железной дороги.