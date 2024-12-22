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Коммерсантъ FM
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Американские войска ударили по столице Йемена

Американские военные атаковали объекты хуситов в Сане — столице Йемена, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). Утверждается, что целями стали склад ракет и командно-операционный центр. В соцсетях распространяется видео сильного взрыва и пожара в оживленном районе города.

«Силы CENTCOM нанесли преднамеренные удары, чтобы пресечь и ослабить операции хуситов, такие как нападения на военные корабли Военно-морских сил США и на торговые суда в южной части Красного моря, Баб-эль-Мандебском и Аденском заливах»,— говорится в сообщении командования в соцсети X. Для удара использовались силы и средства Военно-морских сил и Веонно-воздушных сил США.

Израиль и Йемен в последние дни неоднократно обменивались обстрелами. Израильская армия в ночь на 19 декабря нанесла массированный удар по военным объектам хуситов, в том числе в Сане. Погибли не меньше девяти человек. Хуситы в тот же день заявили, что атаковали Израиль гиперзвуковыми ракетами. Накануне, 21 декабря, в Тель-Авиве не меньше 16 человек пострадали при падении в парке ракеты, запущенной из Йемена.

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