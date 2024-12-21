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Коммерсантъ FM
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В Тель-Авиве 16 человек пострадали при падении ракеты в парке

С территории Йемена в сторону центральной части Израиля была выпущена ракета, сообщила израильская армия. Средства противовоздушной обороны не смогли ее сбить. По данным медицинской службы, пострадали 16 человек.

Ракета упала в парке в Тель-Авиве, передает The Times of Israel. 16 человек получили легкие ранения от осколков, в том числе трехлетняя девочка. Еще 14 человек получили ушибы по пути в укрытия. В парке от падения ракеты образовалась воронка.

Армия обороны Израиля в ночь на 19 декабря нанесла массированные авиаудары по Йемену. В числе целей были порты и энергетическая инфраструктура в столице страны Сане. Хуситы в тот же день заявили, что ударили двумя гиперзвуковыми баллистическими ракетами по военным объектам в районе Тель-Авива.

О ситуации на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Падение Дамаска мобилизовало Израиль».

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