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Коммерсантъ FM
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Израиль нанес массированные авиаудары по Йемену

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью нанесла авиаудары по военным объектам хуситов из движения «Ансар Аллах» на территории Йемена. В числе целей были в том числе порты и энергетическая инфраструктура в столице страны Сане. Погибло как минимум девять человек, передает Al Arabiya.

Удары были нанесены в ответ на ночную атаку хуситов: израильская армия перехватила одну баллистическую ракету до ее пересечения границ страны. ЦАХАЛ ударил по западному побережью Йемена и вглубь его территории. Утверждается, что все цели были поражены, их количество не приводится. «Армия нанесла точные удары по военным объектам хуситов в Йемене, включая порты и энергетическую инфраструктуру в Сане»,— говорится в заявлении ЦАХАЛа.

По данным Al Arabiya, семь человек погибли в результате удара по порту Салиф, еще двое — в результате двух ударов по нефтяному объекту Рас-Исса. Оба объекта находятся в западной провинции Ходейда. Помимо этого удары были нанесены по двум центральным электростанциям к югу и северу от Саны.

Хуситы наносят удары по Израилю и связанным с ним судам в ответ на операцию ЦАХАЛа в секторе Газа и в поддержку палестинского движения «Хамас». Сегодняшняя атака Израиля по Йемену стала третьей по счету с начала военных действий в Газе и первой за последние 2,5 месяца.

О ситуации на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Падение Дамаска мобилизовало Израиль».

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