Хуситы ударили гиперзвуковыми ракетами по военным объектам в Тель-Авиве

Йеменское движение «Ансар Аллах» (Хуситы) ударило двумя гиперзвуковыми баллистическими ракетами по военным объектам в районе Тель-Авива, заявил военный представитель организации Яхья Сариа. Удар был нанесен ракетами типа «Палестина-2», уточнил представитель движения.

«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав двумя гиперзвуковыми баллистическими ракетами "Палестина-2" два критически важных военных объекта... в районе Яффо (Тель-Авив.—"Ъ"). Операция достигла своих целей»,— сообщается в Telegram-канале хуситов.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в свою очередь, заявила, что в ночь на 19 декабря по Тель-Авиву со стороны Йемена была выпущена ракета, которую перехватили силы противовоздушной обороны. Сведений о пострадавших не поступало.

До этого об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву хуситы сообщали 16 декабря. Израильские ВВС перехватили ее прежде, чем она достигла территории еврейского государства. Хуситы наносят удары по Израилю и связанным с ним судам в ответ на операцию ЦАХАЛа в секторе Газа и в поддержку палестинского движения «Хамас». 1 декабря группировка заявила об атаке на американский эсминец и три судна США в Аденском заливе и Аравийском море.

О ситуации на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Падение Дамаска мобилизовало Израиль».