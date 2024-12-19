Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Хуситы ударили гиперзвуковыми ракетами по военным объектам в Тель-Авиве

Йеменское движение «Ансар Аллах» (Хуситы) ударило двумя гиперзвуковыми баллистическими ракетами по военным объектам в районе Тель-Авива, заявил военный представитель организации Яхья Сариа. Удар был нанесен ракетами типа «Палестина-2», уточнил представитель движения.

«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав двумя гиперзвуковыми баллистическими ракетами "Палестина-2" два критически важных военных объекта... в районе Яффо (Тель-Авив.—"Ъ"). Операция достигла своих целей»,— сообщается в Telegram-канале хуситов.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в свою очередь, заявила, что в ночь на 19 декабря по Тель-Авиву со стороны Йемена была выпущена ракета, которую перехватили силы противовоздушной обороны. Сведений о пострадавших не поступало.

До этого об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву хуситы сообщали 16 декабря. Израильские ВВС перехватили ее прежде, чем она достигла территории еврейского государства. Хуситы наносят удары по Израилю и связанным с ним судам в ответ на операцию ЦАХАЛа в секторе Газа и в поддержку палестинского движения «Хамас». 1 декабря группировка заявила об атаке на американский эсминец и три судна США в Аденском заливе и Аравийском море.

О ситуации на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Падение Дамаска мобилизовало Израиль».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...