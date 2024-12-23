Цемент стынет

Темпы роста потребления цемента резко замедлились: если в прошлом году показатель вырос на 5,4%, то в этом — только на 2% из-за падения спроса во втором полугодии. Негативный тренд может сохраниться в следующем году из-за снижения объемов жилищного и инфраструктурного строительства. 20-процентный рост себестоимости производства цемента может привести к повышению цен на продукцию для потребителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Объем потребления цемента в России по итогам 2024 года составит более 66 млн тонн, увеличившись на 2% год к году, следует из данных «Союзцемента», объединяющего крупных производителей. В 2023 году показатель увеличился на 5,4% за год, до 65 млн тонн. Замедление темпов в организации связывают с падением спроса во второй половине года. В ноябре, следует из материалов «Союзцемента», потребление составило 4,4 млн тонн, потеряв 3,3% год к году. Негативная динамика прослеживалась и в пиковые для отрасли летние месяцы (см. “Ъ” от 27 августа).

Управляющий партнер консалтинговой компании СМПРО Владимир Гузь говорит, что если в первом полугодии потребление цемента в России выросло на 4,1% год к году, то во втором — на 0,3%. Годовая динамика, по его мнению, будет незначительной. Замедление эксперт связывает в том числе с завершением реализации в 2024 году крупных инфраструктурных проектов.

Руководитель департамента маркетинга «Цемроса» Денис Усольцев говорит, что в первом квартале компания зафиксировала десятипроцентный рост спроса год к году, а в ноябре отметила снижение на 3%. Он связывает это со снижением спроса на жилье и не исключает, что негативная тенденция пока сохранится. В «Цементуме» считают, что на потреблении сказывается ограниченная пропускная способность РЖД: дефицит состава и длительный простой срывали планы отгрузки, автологистика же подорожала на 20%.

Из-за короткого срока хранения цемента заводы, по словам господина Усольцева, ориентируются на работу по подтвержденным заявками. Но сейчас объем долгосрочных запросов застройщиков снижается. Количество новых проектов будет сокращаться из-за ограниченного спроса, дорогого кредитования и растущей себестоимости, считает директор департамента сметного ценообразования ГК «Гранель» Елена Миронова. Это, по ее словам, неизбежно сокращает закупки цемента.

Президент ГК «Основа» Александр Ручьев замечает, что снижаться, вероятно, будет спрос на все основные строительные материалы для многоквартирных домов. «Мы видим, что девелоперы осторожно выводят проекты, замедляется спрос на земельные участки, это будет сказываться на рынке три-четыре года»,— рассуждает он. Господин Гузь предполагает, что до конца первого полугодия 2025 года потребление цемента в России будет снижаться. Он не исключает, что впервые с 2018 года отрицательной будет динамика и за весь год.

Цементные производства не могут значительно корректировать производство исходя из рыночной конъюнктуры: простой оборудования всегда ведет к росту себестоимости, предупреждает господин Гузь. Господин Усольцев добавляет, что за многими заводами сохраняется социальная функция в случаях, когда они выступают градообразующими предприятиями.

В «Цементуме» предполагают, что себестоимость продуктов и услуг в следующем году и так вырастет на 20% из-за ослабления рубля, роста затрат на логистику, электроэнергию, топливо и сырье. Необходимо повышать зарплаты персоналу, а стоимость запчастей и техники возросла, добавляет господин Гузь. Эти факторы, по его мнению, неизбежно повлияют на цены на цемент в 2025 году. Издержки увеличиваются из-за роста кредитной нагрузки в условиях высокой ключевой ставки: предприятия будут вынуждены повысить отпускные цены на продукцию для сохранения финансовой стабильности, говорит Денис Усольцев. Хотя на рынке рассматриваются и позитивные сценарии. В «Цементуме» предполагают, что в случае решения проблем с логистикой потребление цемента в 2025 году может вырасти на 2–4%.

Александра Мерцалова