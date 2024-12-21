Захарова назвала атаку беспилотников на Казань местью за успешный саммит БРИКС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия возмущена молчанием западных стран и их СМИ в связи с массированной атакой беспилотников на Казань. По ее словам, атака на столицу Татарстана — это месть за успешный самммит БРИКС, прошедший в октябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Удар по столице Татарстана — это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре этого года и продемонстрировавший мощь и влияние в мире этого объединения»,— сказано в официальном комментарии госпожи Захаровой.

Она отметила, что подобный удар — это попытка украинской стороны запугать население региона. Также она назвала атаку беспилотников на Казань терактом и призвала мировое сообщество «дать жесткую оценку преступным деяниям» Украины.

Сегодня, 21 декабря, утром Минобороны сообщило о массированной атаке беспилотников на Казань. Три дрона были уничтожены средствами ПВО, еще три — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет. В результате атаки произошли пожары в трех районах города. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Подробности — в публикации «Ъ» «"Лютое" утро в Казани».