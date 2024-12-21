Три пары зарегистрировали брак на катке на площади в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге впервые провели церемонию регистрации брака на коньках. Мероприятие прошло в рамках открытия центрального катка на площади 1905 года, сообщили в городской администрации.

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Среди гостей был олимпийский чемпион Максим Маринин, который поздравил пары с созданием семьи. В церемонии приняли участие три пары: Александр Сафин и Анастасия Овчинникова, Евгений Капустин и Наталия Занина, Александр Кадочников и Елена Устинова. После регистрации молодожены обменялись кольцами и исполнили вальс.

«Запомните те чувства, с которыми вы пришли сюда сегодня, и пронесите любовь и уважение друг к другу через всю жизнь. Будьте счастливы!»— сказал на церемонии российский фигурист Максим Маринин.

Как ранее заявлял глава Екатеринбурга Алексей Орлов, открытие катка – историческое событие, так как более 40 лет на площади 1905 года ежегодно возводился ледовый городок. Открыть каток должно было шоу Ильи Авербуха, но, как сообщили в мэрии, фигурист Илья Авербух не сможет открыть ледовый каток так как не смог вылететь из Омска по погодным условиям.