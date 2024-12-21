Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Три пары зарегистрировали брак на катке на площади в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге впервые провели церемонию регистрации брака на коньках. Мероприятие прошло в рамках открытия центрального катка на площади 1905 года, сообщили в городской администрации.

Предыдущая фотография

Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф

Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф

Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф

Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф

Следующая фотография
1 / 4

Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф

Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф

Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф

Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф

Среди гостей был олимпийский чемпион Максим Маринин, который поздравил пары с созданием семьи. В церемонии приняли участие три пары: Александр Сафин и Анастасия Овчинникова, Евгений Капустин и Наталия Занина, Александр Кадочников и Елена Устинова. После регистрации молодожены обменялись кольцами и исполнили вальс.

«Запомните те чувства, с которыми вы пришли сюда сегодня, и пронесите любовь и уважение друг к другу через всю жизнь. Будьте счастливы!»— сказал на церемонии российский фигурист Максим Маринин.

Как ранее заявлял глава Екатеринбурга Алексей Орлов, открытие катка – историческое событие, так как более 40 лет на площади 1905 года ежегодно возводился ледовый городок. Открыть каток должно было шоу Ильи Авербуха, но, как сообщили в мэрии, фигурист Илья Авербух не сможет открыть ледовый каток так как не смог вылететь из Омска по погодным условиям.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...