Илья Авербух не сможет открыть каток в центре Екатеринбурга на площади 1905 года

Известный фигурист Илья Авербух не сможет открыть ледовый каток на площади 1905 года в центре Екатеринбурга, которое было запланировано на 21 декабря. Как сообщили в городской администрации, Илья Авербух не смог вылететь из Омска по погодным условиям, поэтому вечернее шоу на открытие катка на площади пройдет без его участия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Авербух

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Илья Авербух

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Остальная заявленная программа в силе, включая выступления прославленных российских фигуристов»,– прокомментировали в администрации.

Как ранее заявлял глава Екатеринбурга Алексей Орлов, открытие катка – историческое событие, так как более 40 лет на площади 1905 года ежегодно возводился ледовый городок. Площадь катка составляет чуть более 3,3 тыс. кв. м. Ледовый городок перенесен в Исторический сквер, возле Капсулы времени.