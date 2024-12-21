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Илья Авербух не сможет открыть каток в центре Екатеринбурга на площади 1905 года

Известный фигурист Илья Авербух не сможет открыть ледовый каток на площади 1905 года в центре Екатеринбурга, которое было запланировано на 21 декабря. Как сообщили в городской администрации, Илья Авербух не смог вылететь из Омска по погодным условиям, поэтому вечернее шоу на открытие катка на площади пройдет без его участия.

Илья Авербух

Илья Авербух

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Илья Авербух

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Остальная заявленная программа в силе, включая выступления прославленных российских фигуристов»,– прокомментировали в администрации.

Как ранее заявлял глава Екатеринбурга Алексей Орлов, открытие катка – историческое событие, так как более 40 лет на площади 1905 года ежегодно возводился ледовый городок. Площадь катка составляет чуть более 3,3 тыс. кв. м. Ледовый городок перенесен в Исторический сквер, возле Капсулы времени.

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