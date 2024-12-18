Мэр Екатеринбурга протестировал каток на площади 1905 года
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вечером 18 декабря протестировал каток на площади 1905 года перед его открытием для всех жителей города, об этом он сообщил в своем telegram-канале.
Алексей Орлов
Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова
Мэр опубликовал видео, где он катается на коньках на катке напротив городской администрации. «Вот так завершается мой рабочий день — тестируем новый каток, который располагается в самом сердце Екатеринбурга. Совсем скоро каток будет принимать уже всех многочисленных жителей Екатеринбурга, Свердловской области и гостей со всей нашей большой страны. Всех ждем!»,— сказал господин Орлов.
Напомним, на площади 1905 года в этом году впервые расположат каток площадью около 800 кв. м. Там планируют организовать зоны отдыха, смотровую площадку, киоски с горячими напитками и теплые туалеты. В медиарубке планируют проводить живые выступления музыкантов. На открытии 21 декабря пройдет шоу с фигуристами Ильей Авербухом, Татьяной Тотьмяниной и Максимом Марининым, на которое разыграют 500 билетов.