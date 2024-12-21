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Коммерсантъ FM
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Рябков о предложенной Путиным «дуэли» с США: Россия уверена в своих вооружениях

Россия уверена в силе своих вооружений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Так он прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о гипотетической дуэли «Орешника» и систем ПРО США.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Президент все сказал. Мы уверены в силе наших вооружений, в том, что с их помощью мы всегда гарантированно обеспечим собственную безопасность»,— сказал ТАСС господин Рябков.

Замминистра считает ошибочной выбранную США линию на создание все более эшелонированной глобальной ПРО. По его мнению, безопасность Штатов от этого не укрепляется.

«По соотношению ''стоимость — эффективность'' это не самый лучший путь вперед, даже исходя из самых осторожных оценок, это не самое правильное расходование средств. Может быть, американский ВПК от этого выигрывает, но американский народ точно не в плюсе»,— добавил замглавы МИД РФ.

19 декабря во время «Итогов года» Владимир Путин заявил, что шансов сбить баллистическую ракету «Орешник» нет ни у кого. Он сказал, что если западные эксперты не верят в эффективность ракеты, то пусть организуют для России и Запада «технологическую дуэль» в Киеве. Господин Путин заверил, что российская сторона к дуэли готова.

О прямой линии с президентом — в публикации «Ъ» «Прямолинейная пресс-конференция».

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Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в Гостином дворе

Журналисты в Гостином дворе

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Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

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Участники пресс-конференции в национальных костюмах

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

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Первый заместитель генерального директора телекомпании «Первый канал» Александр Файфман перед началом пресс-конференции

Первый заместитель генерального директора телекомпании «Первый канал» Александр Файфман перед началом пресс-конференции

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Владимир Путин готовится к пресс-конференции

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

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Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

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Вопросы от зрителей на экране

Вопросы от зрителей на экране

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Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

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Журналистка Ксения Собчак (в центре)

Журналистка Ксения Собчак (в центре)

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Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

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Вопросы на экране в Гостином дворе

Вопросы на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Посетители пресс-конференции

Посетители пресс-конференции

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Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналистка из Чечни

Журналистка из Чечни

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Вопрос от зрителя

Вопрос от зрителя

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Табличка для привлечения внимания президента

Табличка для привлечения внимания президента

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Блогер Влад Бумага (Влад А4)

Блогер Влад Бумага (Влад А4)

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Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

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Вопросы от зрителей

Вопросы от зрителей

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Таблички журналистов

Таблички журналистов

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Таблички журналистов

Таблички журналистов

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Специальный корреспондент «Коммерсант» Андрей Колесников (на экране) задает вопрос

Специальный корреспондент «Коммерсант» Андрей Колесников (на экране) задает вопрос

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы от зрителей

Вопросы от зрителей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин на пресс-конференции

Владимир Путин на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Владимир Путин на пресс-конференции в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (слева) и специальный корреспондент ИД «КоммерсантЪ» Андрей Колесников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники пресс-конференции в национальных костюмах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый заместитель генерального директора телекомпании «Первый канал» Александр Файфман перед началом пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин готовится к пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин на пресс-конференции развернул копию боевого знамени, которое ему передали бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопросы от зрителей на экране

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналистка Ксения Собчак (в центре)

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Телеведущая пресс-конференции Александра Суворова

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Президент России Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

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Вопросы на экране в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Посетители пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналистка из Чечни

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вопрос от зрителя

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Табличка для привлечения внимания президента

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин

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Блогер Влад Бумага (Влад А4)

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Вопросы от зрителей на экране в Гостином дворе

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Президент России Владимир Путин

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

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Таблички журналистов

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Специальный корреспондент «Коммерсант» Андрей Колесников (на экране) задает вопрос

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Владимир Путин на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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