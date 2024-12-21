Рябков о предложенной Путиным «дуэли» с США: Россия уверена в своих вооружениях

Россия уверена в силе своих вооружений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Так он прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о гипотетической дуэли «Орешника» и систем ПРО США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Президент все сказал. Мы уверены в силе наших вооружений, в том, что с их помощью мы всегда гарантированно обеспечим собственную безопасность»,— сказал ТАСС господин Рябков.

Замминистра считает ошибочной выбранную США линию на создание все более эшелонированной глобальной ПРО. По его мнению, безопасность Штатов от этого не укрепляется.

«По соотношению ''стоимость — эффективность'' это не самый лучший путь вперед, даже исходя из самых осторожных оценок, это не самое правильное расходование средств. Может быть, американский ВПК от этого выигрывает, но американский народ точно не в плюсе»,— добавил замглавы МИД РФ.

19 декабря во время «Итогов года» Владимир Путин заявил, что шансов сбить баллистическую ракету «Орешник» нет ни у кого. Он сказал, что если западные эксперты не верят в эффективность ракеты, то пусть организуют для России и Запада «технологическую дуэль» в Киеве. Господин Путин заверил, что российская сторона к дуэли готова.

О прямой линии с президентом — в публикации «Ъ» «Прямолинейная пресс-конференция».