Путин заявил о готовности к дуэли «Орешника» и западных ПВО уже сегодня

Президент Владимир Путин уточнил свои слова о дуэли баллистических ракет «Орешник» и западных ПВО. По его словам, Россия готова провести ее уже сегодня и не только в Киеве, но и в другом месте.

«Мы готовы прямо сейчас, прямо сегодня … Можно и в другом месте. Просто Киев, по моему мнению, в соответствии с тем, что я знаю, и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО. Пускай они включат все, что у них есть, включая систему ПРО и антиракеты, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и Польше по 24 штуки»,— сказал Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину (запись опубликована в его Telegram-канале).

Журналист напомнил, что Владимир Путин вызывал президента США Джо Байдена на теледуэль. «Я же не сказал, что я вызываю. Я сказал, что те эксперты западные, которые сомневаются в эффективности "Орешника", пусть они предложат, тем кто платит им зарплату за такие высказывания, провести эту дуэль. Мы согласны прямо сейчас»,— продолжил президент.

Во время «Итогов года» Владимир Путин заявил, что шансов сбить «Орешник» нет ни у кого. Он добавил, что если западные эксперты не верят в эффективность ракеты, они должны организовать для России и Запада технологическую дуэль. В качестве места ее проведения он предложил Киев.

О других заявлениях президента на «Итогах года» — в публикации «Ъ».