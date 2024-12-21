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В трех районах Казани произошли пожары после атаки беспилотника

В Советском, Кировском и Приволжском районах Казани произошли возгорания в жилых домах после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

На месте происшествия работают экстренные и коммунальные службы. По поручению мэра Казани Ильсура Метшина организовано размещение эвакуированных жителей, их обеспечивают теплыми вещами и питанием.

К месту ЧП прибыли премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров. По данным Минобороны России, беспилотник был сбит системами ПВО около 7:50 утра над территорией республики.

Власти города просят жителей сохранять спокойствие и не приближаться к месту происшествия, где работают специальные службы.

Анар Зейналов

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