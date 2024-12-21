В трех районах Казани произошли пожары после атаки беспилотника
В Советском, Кировском и Приволжском районах Казани произошли возгорания в жилых домах после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
На месте происшествия работают экстренные и коммунальные службы. По поручению мэра Казани Ильсура Метшина организовано размещение эвакуированных жителей, их обеспечивают теплыми вещами и питанием.
К месту ЧП прибыли премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров. По данным Минобороны России, беспилотник был сбит системами ПВО около 7:50 утра над территорией республики.
Власти города просят жителей сохранять спокойствие и не приближаться к месту происшествия, где работают специальные службы.