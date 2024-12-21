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Аэропорт Казани возобновил работу

Аэропорт Казани снял ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные ранее для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщила Росавиация.

В период действия ограничений пять рейсов, следовавших в Казань, были перенаправлены на запасные аэродромы.

Сегодня утром российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Татарстаном. В 9:45 Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Казань. Также были введены временные ограничения на работу аэропорта Ижевск.

Анар Зейналов

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