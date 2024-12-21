Мать журналиста Тайса поблагодарила Путина за обещание помочь его найти

Дебра Тайс, мать пропавшего в Сирии американского журналиста Остина Тайса, выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за обещание помочь в поисках ее сына.

«На данный момент я считаю, что никто не обладает такими возможностями, как президент Путин, учитывая его связи с бывшим президентом Сирии, а также знание ситуации на местах»,— заявила ТАСС госпожа Тайс.

Остин Тайс пропал в августе 2012 года при прохождении контрольно-пропускного пункта неподалеку от Дамаска. Фрилансер сотрудничал в том числе с The Washington Post. Считается, что он был задержан сирийскими спецслужбами. На этой неделе Дебра Тайс направила господину Путину письмо с просьбой о помощи. 19 декабря президент России во время прямой линии пообещал задать вопрос о местонахождении журналиста бывшему президенту Сирии Башару Асаду и нынешним властям.

8 декабря к власти в Сирии пришла группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). Президент Башар Асад подал в отставку и уехал в Россию, где получил политическое убежище.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Госдепартамент прибыл в Дамаск».