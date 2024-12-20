Госдепартамент прибыл в Дамаск
Вашингтон направил дипломатов на переговоры с сирийскими властями
Делегация Госдепартамента США прибыла 20 декабря с визитом в Дамаск. Поездку, которая стала первой после краха прежнего сирийского правительства, американская сторона объяснила необходимостью диалога о будущем страны. Отдельно Вашингтон интересует судьба журналиста Остина Тайса, пропавшего в Сирии в 2012 году, на заре гражданского конфликта. Не последним в повестке остается и вопрос о судьбе автономного региона северо-восточной Сирии, где Пентагон успел на фоне общего обострения удвоить свой воинский контингент.
Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф
Фото: Yasser Al-Zayyat / AFP
Прибытие американской делегации в Дамаск пресс-служба Госдепартамента подтвердила утром в пятницу. Группа дипломатов, в которую вошли помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбара Лиф, главный спецпосланник по делам заложников Роджер Карстенс и бывший спецпосланник по Сирии Дэниел Рубинстайн, прибыла для прямых переговоров с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в РФ, США и еще целом ряде стран) — основной силой исламистской коалиции, пришедшей к власти 8 декабря.
Госдепартамент указал на свое желание «напрямую взаимодействовать с сирийским народом, включая представителей гражданского общества, активистов, членов различных общин и других сирийских деятелей». Американская сторона хочет понять, какие ожидания есть у общества от постконфликтной Сирии и «какую поддержку Соединенные Штаты могут оказать».
У США нет дипломатического присутствия в Сирии с 2012 года. Тогда американское посольство в Дамаске прекратило работу в качестве жеста несогласия с подавлением уличной оппозиции.
Однако нельзя сказать, что Белый дом избегал контактов с ныне поверженным президентом Башаром Асадом. В 2020 году 45-й президент США Дональд Трамп предложил Дамаску открыть линию связи для диалога о судьбе оставшихся в Сирии американцев. Тогда с визитом в сирийскую столицу отправился представлявший Совет по национальной безопасности при Белом доме Кэш Пател. Впервые с начала сирийской войны американский государственный деятель такого ранга был принят асадовским руководством. В будущей администрации президента США господину Пателу прочат место главы ФБР.
Вашингтон интересовала судьба как минимум двух своих граждан, задержанных в Сирии.
Первый — это Остин Тайс, исчезнувший в августе 2012 года при прохождении контрольно-пропускного пункта неподалеку от Дамаска. Фрилансер, который сотрудничал с газетой The Washington Post, агентством AFP, каналом CBS и порталом McClatchy, был, по распространенному мнению, задержан местными спецслужбами. Официальный Дамаск утверждал, что ему ничего не известно о господине Тайсе.
Второй человек, который в последние семь лет фигурировал в американских списках на освобождение,— это Маджид Камальмаз, психотерапевт сирийского происхождения. Он исчез в 2017 году при пересечении КПП в Дамаске во время поездки к своим родственникам.
Госдепартамент публично подтверждает, что сейчас его гуманитарный диалог с ХТШ (группировка признана в России террористической и запрещена) сосредоточен на поисках господина Тайса.
В асадовских тюрьмах до сих пор не могут найти значительное число заключенных. Многие считаются пропавшими без вести.
Вполне ожидаемо, что США интересуются и планом действий новых властей Дамаска по отношению к северо-восточной Сирии, которая контролируется Демократическими силами Сирии (ДСС) — военным альянсом с преобладанием курдских бойцов. В этом регионе по-прежнему дислоцированы американские военнослужащие. В ночь на 20 декабря пресс-служба Пентагона проинформировала, что на фоне последних событий число военных было заметно увеличено.
«Мы регулярно информировали вас о том, что в Сирии размещено около 900 американских военных»,— напомнил на брифинге пресс-секретарь военного ведомства Патрик Райдер. И добавил: теперь, «на фоне событий в Сирии», там «находится около 2 тыс. американских военных». В Пентагоне назвали прибывшие части «временными ротационными силами, которые развертываются для удовлетворения меняющихся потребностей миссии».
За последние недели коалиция исламистских группировок продемонстрировала намерение взять под свой контроль северо-восточный регион, где сконцентрированы основные нефтяные богатства Сирии. В ДСС ожидают, что Вашингтон каким-то образом убедит новых хозяев Дамаска и патронирующую их Анкару сдержать свои амбиции.
Командующий ДСС Мазлум Абди накануне дал понять, что готов выполнить некоторые требования Турции. Так, военачальник сообщил, что некоторые иностранные бойцы, которые воевали в составе ДСС, вернутся домой. Вероятно, речь идет о курдах, прибывших в северо-восточную Сирию из соседнего Ирака. Другой вопрос, убедит ли это Турцию и лояльные к ней группировки.