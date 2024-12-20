Госдепартамент прибыл в Дамаск

Делегация Госдепартамента США прибыла 20 декабря с визитом в Дамаск. Поездку, которая стала первой после краха прежнего сирийского правительства, американская сторона объяснила необходимостью диалога о будущем страны. Отдельно Вашингтон интересует судьба журналиста Остина Тайса, пропавшего в Сирии в 2012 году, на заре гражданского конфликта. Не последним в повестке остается и вопрос о судьбе автономного региона северо-восточной Сирии, где Пентагон успел на фоне общего обострения удвоить свой воинский контингент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф

Фото: Yasser Al-Zayyat / AFP Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф

Фото: Yasser Al-Zayyat / AFP

Прибытие американской делегации в Дамаск пресс-служба Госдепартамента подтвердила утром в пятницу. Группа дипломатов, в которую вошли помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Барбара Лиф, главный спецпосланник по делам заложников Роджер Карстенс и бывший спецпосланник по Сирии Дэниел Рубинстайн, прибыла для прямых переговоров с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в РФ, США и еще целом ряде стран) — основной силой исламистской коалиции, пришедшей к власти 8 декабря.

Госдепартамент указал на свое желание «напрямую взаимодействовать с сирийским народом, включая представителей гражданского общества, активистов, членов различных общин и других сирийских деятелей». Американская сторона хочет понять, какие ожидания есть у общества от постконфликтной Сирии и «какую поддержку Соединенные Штаты могут оказать».

У США нет дипломатического присутствия в Сирии с 2012 года. Тогда американское посольство в Дамаске прекратило работу в качестве жеста несогласия с подавлением уличной оппозиции.

Однако нельзя сказать, что Белый дом избегал контактов с ныне поверженным президентом Башаром Асадом. В 2020 году 45-й президент США Дональд Трамп предложил Дамаску открыть линию связи для диалога о судьбе оставшихся в Сирии американцев. Тогда с визитом в сирийскую столицу отправился представлявший Совет по национальной безопасности при Белом доме Кэш Пател. Впервые с начала сирийской войны американский государственный деятель такого ранга был принят асадовским руководством. В будущей администрации президента США господину Пателу прочат место главы ФБР.

Вашингтон интересовала судьба как минимум двух своих граждан, задержанных в Сирии.

Первый — это Остин Тайс, исчезнувший в августе 2012 года при прохождении контрольно-пропускного пункта неподалеку от Дамаска. Фрилансер, который сотрудничал с газетой The Washington Post, агентством AFP, каналом CBS и порталом McClatchy, был, по распространенному мнению, задержан местными спецслужбами. Официальный Дамаск утверждал, что ему ничего не известно о господине Тайсе.

Второй человек, который в последние семь лет фигурировал в американских списках на освобождение,— это Маджид Камальмаз, психотерапевт сирийского происхождения. Он исчез в 2017 году при пересечении КПП в Дамаске во время поездки к своим родственникам.

Госдепартамент публично подтверждает, что сейчас его гуманитарный диалог с ХТШ (группировка признана в России террористической и запрещена) сосредоточен на поисках господина Тайса.

В асадовских тюрьмах до сих пор не могут найти значительное число заключенных. Многие считаются пропавшими без вести.

Вполне ожидаемо, что США интересуются и планом действий новых властей Дамаска по отношению к северо-восточной Сирии, которая контролируется Демократическими силами Сирии (ДСС) — военным альянсом с преобладанием курдских бойцов. В этом регионе по-прежнему дислоцированы американские военнослужащие. В ночь на 20 декабря пресс-служба Пентагона проинформировала, что на фоне последних событий число военных было заметно увеличено.

«Мы регулярно информировали вас о том, что в Сирии размещено около 900 американских военных»,— напомнил на брифинге пресс-секретарь военного ведомства Патрик Райдер. И добавил: теперь, «на фоне событий в Сирии», там «находится около 2 тыс. американских военных». В Пентагоне назвали прибывшие части «временными ротационными силами, которые развертываются для удовлетворения меняющихся потребностей миссии».

За последние недели коалиция исламистских группировок продемонстрировала намерение взять под свой контроль северо-восточный регион, где сконцентрированы основные нефтяные богатства Сирии. В ДСС ожидают, что Вашингтон каким-то образом убедит новых хозяев Дамаска и патронирующую их Анкару сдержать свои амбиции.

Командующий ДСС Мазлум Абди накануне дал понять, что готов выполнить некоторые требования Турции. Так, военачальник сообщил, что некоторые иностранные бойцы, которые воевали в составе ДСС, вернутся домой. Вероятно, речь идет о курдах, прибывших в северо-восточную Сирию из соседнего Ирака. Другой вопрос, убедит ли это Турцию и лояльные к ней группировки.

Нил Кербелов