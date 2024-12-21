Власти сообщили, что при наезде машины на толпу в ФРГ двое погибли, 68 ранены

Жертвами наезда автомобиля на толпу в Магдебурге в Германии стали два человека, сообщила администрация города. 68 посетителей рождественской ярмарки пострадали. Bild ранее сообщал о гибели 11 человек, но позднее удалил публикацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Axel Schmidt, Reuters Фото: Axel Schmidt, Reuters

По данным местных властей, 15 пострадавших получили тяжелые травмы, 37 — травмы средней тяжести, 16 — легкие травмы.

Подозреваемый — гражданин Саудовской Аравии 1974 года рождения. О его мотивах не сообщалось. Предполагается, что он действовал в одиночку. Премьер федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф сообщал, что среди погибших — один ребенок.

Магдебург — столица земли Саксония-Анхальт в центральной части Германии. Население — около 240 тыс. человек.