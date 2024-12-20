При ракетном обстреле Рыльска пострадала женщина на девятом месяце беременности

По уточненным данным, за медицинской помощью при обстреле ВСУ Рыльска в Курской области обратились девять человек, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Ранее он сообщал о десяти госпитализированных пострадавших. Господин Хинштейн добавил, что среди пострадавших — женщина на девятом месяце беременности.

«По последним уточненным данным, всего после атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратилось девять человек, пять из них направлены в Курскую областную больницу»,— написал врио губернатора в своем Telegram-канале. По словам господина Хинштейна, в осмотре пострадавших принимает участие исполняющий обязанности его заместителя доктор медицинских наук и заслуженный врач России Андрей Белостоцкий.

Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу сегодня, 20 декабря. Глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил, что по городу было около 15 прилетов. По последним данным, погибли минимум шесть человек, включая одного ребенка. По словам господина Хинштейна, во время обстрела силы ПВО сбили несколько ракет РСЗО HIMARS. По факту обстрела возбуждено уголовное дело о теракте.