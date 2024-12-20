При ракетном обстреле Рыльска погиб ребенок и пятеро взрослых

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что при массированном ракетном обстреле Рыльска погибли шесть человек, в том числе ребенок. Еще десять человек получили ранения и госпитализированы. Среди пострадавших — 13-летний подросток.

«Все они находятся под наблюдением врачей. Их травмы квалифицируются как легкие»,— написал врио губернатора в своем Telegram-канале. По словам господина Хинштейна, среди пострадавших при обстреле зданий — Дом культуры, здание начальной школы, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа — филиала МГТУ ГА, офисы СДЭК и Ozon, здание ЗАГС.

Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу сегодня, 20 декабря. Глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил, что по городу было около 15 прилетов. По словам господина Хинштейна, во время обстрела силы ПВО сбили несколько ракет РСЗО HIMARS. По факту обстрела возбуждено уголовное дело о теракте. Рыльск — районный центр, в нем проживают чуть менее 15 тыс. человек. Город находится примерно в 30 км от границы с Украиной.