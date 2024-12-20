В Брянске и Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко объявил о введении режима повышенной готовности в городе в связи с повышением уровня воздушной опасности. О введении аналогичных мер сообщила администрация Брянска.

Все силы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростова-на-Дону переведены в режим экстренного реагирования вплоть до 10:00 по местному времени 21 декабря. Господин Логвиненко призвал граждан уходить в ближайшее здание или укрытие, если будет получен сигнал воздушной тревоги.

В администрации Брянска поручили главам районов и руководителям структурных подразделений оперативно реагировать при возникновении ЧС. В городе организовано постоянное наблюдение за обстановкой и бесперебойной работой объектов социальной сферы и ЖКХ.

Сегодня, 20 декабря, украинская армия нанесла массированный ракетный удар по городу Рыльску в Курской области. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что в результате обстрела погибли шесть человек, включая ребенка. Еще десять человек получили ранения. По факту атаки на город Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.