СКР возбудил дело о теракте после обстрела Рыльска

По факту массированного ракетного обстрела ВСУ города Рыльска в Курской области возбуждено уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). По предварительным данным ведомства, есть погибшие и пострадавшие. Как позднее заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн, погибли минимум шесть человек.

По словам господина Хинштейна, во время удара по Рыльску силы ПВО сбили несколько ракет реактивной системы залпового огня HIMARS. «Всем раненым и пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь. На месте работают спасатели, пожарные и другие оперативно-экстренные службы»,— написал врио губернатора в своем Telegram-канале.

Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу сегодня, 20 декабря. По словам главы Рыльского района Андрея Белоусова, по городу было около 15 прилетов. Также при обстреле пострадали объекты социальной инфраструктуры, в том числе педагогический колледж, Дом культуры, школа. Рыльск — районный центр, в нем проживают чуть менее 15 тыс. человек. Город находится примерно в 30 км от границы с Украиной.