Зоопарк Екатеринбурга пополнит полярная сова из Сургута
Екатеринбургский зоопарк пополнит белая полярная сова, которую доставили в Екатеринбург из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.
«Вот такого пассажира сегодня ночью встречали в нашем грузовом терминале»,— рассказали в Кольцово. Отметим, что этот вид птиц уже имеется в зоопарке города.
Полярная или белая сова является кочующей птицей и не строго ночной, охотится обычно или ранним утром, или под вечер. Основа питания — мышевидные грызуны лемминги, иногда разоряет гнезда птиц, также ловит зайцев-беляков, куропаток. Населяет тундру и лесотундру, ее ареалом обитания являются Северная Евразия и Северная Америка.
На прошлой неделе рейсом авиакомпании «Аэрофлот» из Владивостока в Екатеринбург привезли амурскую тигрицу, сейчас она будет проходить 30-дневный карантин. После этого тигрицу направят в Новосибирский зоопарк.