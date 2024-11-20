Зоопарк Екатеринбурга пополнит полярная сова из Сургута

Екатеринбургский зоопарк пополнит белая полярная сова, которую доставили в Екатеринбург из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово Совместные учения сил ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово Совместные учения сил ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Вот такого пассажира сегодня ночью встречали в нашем грузовом терминале»,— рассказали в Кольцово. Отметим, что этот вид птиц уже имеется в зоопарке города.

Полярная или белая сова является кочующей птицей и не строго ночной, охотится обычно или ранним утром, или под вечер. Основа питания — мышевидные грызуны лемминги, иногда разоряет гнезда птиц, также ловит зайцев-беляков, куропаток. Населяет тундру и лесотундру, ее ареалом обитания являются Северная Евразия и Северная Америка.

На прошлой неделе рейсом авиакомпании «Аэрофлот» из Владивостока в Екатеринбург привезли амурскую тигрицу, сейчас она будет проходить 30-дневный карантин. После этого тигрицу направят в Новосибирский зоопарк.

Ирина Пичурина