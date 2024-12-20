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Коммерсантъ FM
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МИД прекратил действие соглашения о генконсульстве Румынии в Ростове-на-Дону

С 15 декабря перестало действовать соглашение об открытии генерального консульства Румынии в Ростове-на-Дону, говорится в официальном сообщении МИД РФ. При этом у Румынии осталось генконсульство в Санкт-Петербурге.

Генконсульство не работало с 14 октября. Официальный спикер российского МИДа Мария Захарова сообщала, что консульские услуги вместо диппредставительства оказывает посольство Румынии в Москве.

Соглашение об открытии румынского генконсульства в Ростове-на-Дону было заключено в 2005 году. В декабре 2023 года правительство РФ денонсировало соглашение в связи с решением Румынии сократить персонал посольства России в Бухаресте. Из-за этого страну покинули 40 сотрудников российского посольства. В ответ Москва ввела квоты на численность дипперсонала Румынии.

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