МИД Румынии: 40 сотрудников посольства РФ в Бухаресте в ближайшее время покинут страну

Министерство иностранных дел Румынии заявило, что 40 сотрудников посольства России в Бухаресте вместе с семьями в ближайшее время покинут территорию страны.

«40 сотрудников российской дипмиссии в Бухаресте вместе с членами их семей должны покинуть Румынию на борту гражданского самолета, принадлежащего российской авиакомпании»,— отмечается в пресс-релизе, размещенном на сайте румынского МИДа.

В ведомстве напомнили, что еще 8 июня послу России в стране Валерию Кузьмину сообщили о сокращении дипломатического и технико-административного персонала представительства России путем сокращения его численности аналогичного к количеству сотрудников в посольстве Румынии в России. Таким образом Россия должна сократить штат в Румынии на 51 должность: на 21 дипломатическую и 30 технико-административных должностей. Однако так как не все должности на данный момент заняты, в итоге Россия должна сократить присутствие на 11 дипломатов и на 29 сотрудников на технико-административных должностях.

Российское Министерство иностранных дел пока не отреагировало на решение властей Румынии.

После ввода российских войск на Украину Румыния и Россия несколько раз высылали российских и румынских дипломатов из своих стран. В прошлом августе Румыния приняла решение выслать 11-го российского дипломата за 2022 год.

Александр Кислов