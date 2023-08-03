МИД РФ ввел квоты на численность дипперсонала Румынии

Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Румынии Константина Ионицэ. Ему вручили ноту о введении квот на численность дипломатических и консульских учреждений Румынии в РФ. Решение принято в качестве ответной меры.

В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что румынские власти последовательно осуществляют «недружественную политику», направленную в том числе «на создание искусственных и ничем не обоснованных препятствий функционированию российских дипломатического представительства и консульского учреждения в Румынии». МИД оставляет за собой право ввести дополнительные ответные меры.

В июне власти Румынии решили уравнять число российских дипломатических сотрудников с количеством румынских дипломатических представителей в России. В связи с этим 8 июня МИД Румынии потребовал, чтобы в течение 30 дней страну покинули 40 сотрудников российского посольства: 11 дипломатов и 29 других сотрудников.

Дипломатическое представительство России в Румынии представлено посольством в Бухаресте и генеральным консульством в Констанце. В РФ Румынию представляют посольство в Москве и два консульства: в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Лусине Баласян