При ракетном ударе по курскому Рыльску погибли шесть человек, еще десять ранены

В результате ракетного удара по курскому Рыльску погибли шесть человек, в том числе ребенок. Еще десять человек, в том числе 13-летний ребенок, пострадали. Они доставлены в больницу. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

По предварительным данным, повреждены окна в трех многоквартирных домах, несколько частных домов и 15 автомобилей. Также разрушения получили начальная школа №1, областной многопрофильный колледж имени Ганина, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледжа — филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации, дом культуры, здание ЗАГС, офисы СДЭК и Ozon.

«В Рыльске продолжают работать экстренные службы, специалисты проводят оценку ущерба, оказывают помощь пострадавшим и семьям погибших»,— рассказал господин Хинштейн.

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела о совершении теракта в Курской области (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы). «В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению»,— рассказали в СКР.

Алина Морозова