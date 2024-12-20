Хинштейн: ВСУ ударили по курскому Рыльску, есть погибшие и пострадавшие

ВСУ нанесли массированный ракетный удар по городу Рыльск Курской области сегодня около 15:30. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, медики оказывают помощь раненым. На месте работают спасатели, пожарные и другие оперативные службы. «Однако их действия осложняются попытками повторных ударов со стороны ВСУ. Силами ПВО сбито несколько ракет, выпущенных из установки РСЗО Himars»,— рассказал господин Хинштейн.

Повреждены здания дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты, частные домовладения.

Алина Морозова