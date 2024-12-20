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обновлено 18:55

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 20 декабря

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

18:55. Москва поднимет тему ударов по курскому Рыльску в пятницу на заседании Совбеза ООН, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

18:52. Прокуратура Курской области открыла горячую линию для оперативного реагирования на обращения граждан в Рыльске. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

18:46. Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела о совершении теракта в Курской области (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы). «В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению»,— рассказали в СКР.

18:41. В результате ракетного удара по курскому Рыльску погибли шесть человек, в том числе ребенок. Еще десять человек, в том числе 13-летний ребенок, пострадали. Они доставлены в больницу. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

17:45. Здание дома культуры в курском Рыльске сильно повреждено из-за обстрела ВСУ. Четверо сотрудников были внутри, один из них пострадал, сообщил ТАСС директор ДК.

16:42. Дежурные средства ПВО ликвидировали два беспилотника над Белгородской областью около 15:40 20 декабря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

16:40. ВСУ нанесли ракетный удар по курскому Рыльску, есть пострадавшие. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

16:15. В Липецке в 2025 году начнут устанавливать модульные бетонные укрытия. Об этом сообщил мэр Роман Ченцов во время прямого эфира.

16:07. Дежурные средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью около 15:20 20 декабря. Об этом сообщили в Минобороны.

15:40. В результате удара БПЛА в селе Репяховка Краснояружского района Белгородской области пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

15:28. В общий состав потерь украинских формирований на Курской области вошли более 42 440 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны.

15:26. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины лишились до 340 военнослужащих на Курском направлении. Также были уничтожены 13 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, три танка, бронетранспортер и станция радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

13:41. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданки Дании Аннабель Йоргенсен. Ее подозревают в совершении теракта в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

13:33. Опасность атаки БПЛА объявлена в Шебекинском округе Белгородской области — РСЧС.

13:13. ВСУ с помощью беспилотников продолжают атаки по Белгородской области. Предварительно, пострадавших нет. FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на парковке сельхозпредприятия — посечен прицеп. На участке автодороги Шебекино — Белгород еще один беспилотник сдетонировал при ударе о дорожное полотно, в результате повреждены кузов и колеса легкового автомобиля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

12:44. Правительство Курской области сообщило от отбое ракетной опасности в регионе.

12:42. Ракетная опасность объявлена в Курской области — правительство региона.

12:01. Минобороны РФ: тульские десантники-артиллеристы уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничных районах Курской области.

10:17. За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 34 боеприпасов и 55 беспилотников. Никто не пострадал. Разрушения получили шесть частных домов и 13 автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

10:05. Дежурные средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью около 9:10 20 декабря. Об этом сообщили в Минобороны России.

9:21. Утром украинская ракета была уничтожена в приграничном районе Курской области, сообщили в правительстве региона.

8:44. С сегодняшнего дня до 7 января в пунктах сбора в Белгородской области будут принимать новогодние и рождественские подарки для бойцов СВО. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

7:39. За ночь над Россией сбили 36 беспилотников, в том числе один над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

1:05. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Белгородской области — РСЧС.

0:46. Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области — РСЧС.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 19 декабря

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