Как сообщает AP со ссылкой на заявление американского Национального управления по безопасности движения на трассах (NHTSA), компания Tesla отзывает почти 700 тыс. электромобилей для устранения неисправности в системе мониторинга давления в шинах. Эта мера касается Cybertruck 2024 года выпуска, Model S 2017–2025 годов выпуска и Model Y 2020–2025 годов выпуска.

Как указывается в письме NHTSA, система мониторинга у указанных моделей может не предупредить водителя о низком давлении в шинах, а использование транспортного средства с недостаточно накачанными колесами повышает риск аварии. В Tesla сообщили, что предоставят бесплатное программное обеспечение для решения проблемы. Это не первый отзыв электромобилей Tesla в нынешнем году, а для электрических пикапов Cybertruck, которые поступили в продажу всего год назад, он уже седьмой с начала года.

Так, в июне компания отзывала почти 12 тыс. пикапов, в ноябре — около 2400. В июле Tesla объявляла об отзыве более 1,8 млн разных моделей из-за проблем с замком капота, который ненадежно фиксировал крышку, так что она могла произвольно открыться на ходу. В феврале компания отзывала почти 2,2 млн электромобилей в США из-за жалоб на то, что некоторые индикаторы на приборной панели слишком маленькие.

Алена Миклашевская