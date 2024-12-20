Tesla отзывает почти 700 тыс. электромобилей
Как сообщает AP со ссылкой на заявление американского Национального управления по безопасности движения на трассах (NHTSA), компания Tesla отзывает почти 700 тыс. электромобилей для устранения неисправности в системе мониторинга давления в шинах. Эта мера касается Cybertruck 2024 года выпуска, Model S 2017–2025 годов выпуска и Model Y 2020–2025 годов выпуска.
Как указывается в письме NHTSA, система мониторинга у указанных моделей может не предупредить водителя о низком давлении в шинах, а использование транспортного средства с недостаточно накачанными колесами повышает риск аварии. В Tesla сообщили, что предоставят бесплатное программное обеспечение для решения проблемы. Это не первый отзыв электромобилей Tesla в нынешнем году, а для электрических пикапов Cybertruck, которые поступили в продажу всего год назад, он уже седьмой с начала года.
Так, в июне компания отзывала почти 12 тыс. пикапов, в ноябре — около 2400. В июле Tesla объявляла об отзыве более 1,8 млн разных моделей из-за проблем с замком капота, который ненадежно фиксировал крышку, так что она могла произвольно открыться на ходу. В феврале компания отзывала почти 2,2 млн электромобилей в США из-за жалоб на то, что некоторые индикаторы на приборной панели слишком маленькие.