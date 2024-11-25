Ремонт корректирует цены

Ремонт жилья в Москве, как выяснил “Ъ FM”, подорожал на 25-30% с начала года и доходит уже до 100 тыс. руб. за квадратный метр отделки. Цены вверх толкают не только дорогие стройматериалы и кредиты, но и дефицит рабочих рук. Лист ожиданий строительных бригад расписан от пары месяцев до полугода вперед. И москвичи теперь их чаще ищут в соседних регионах. Сколько стоит сделать ремонт? И что с ценами на стройматериалы? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ремонт квартиры в 50 «квадратов» в Москве стоит уже от 5 млн руб., а год назад можно было уложиться в 3 млн, утверждают собеседники “Ъ FM”. Цены диктует дефицит рабочей силы: часть ушла на СВО, на оборонные предприятия, а те, что остались, существенно переписали прайс-листы. Если смотреть на свежую аналитику Infoline, средняя стоимость ремонта жилья составляет почти 10 тыс. за квадратный метр. Но в Москве другие ставки.

Бригады, которые работают на себя, в столичном регионе уже просят от 20 тыс. за квадратный метр. А если нанимать специалистов, под руководством дизайнера, который контролирует процесс, стоимость ремонтных работ возрастает еще на 30%, говорит главный редактор агентства «Строительство» Александр Гусев: «Строители из Центральной Азии, хорошо квалифицированные, выровнялись в ценах и стараются не отставать от тех цен, которые устраивают, допустим, юридические компании, которые представляют бригады для ремонта, опуская их на 5-10%, чуть пониже для того, чтобы их чаще выбирали. Что касается других бригад, местных московских, там стоимость работ от 30 тыс. руб. до 100 тыс. за квадратный метр. Чем дороже материалы, тем стоимость работ выше».

При таких ценах, как утверждают собеседники “Ъ FM”, многие заменили капремонт на косметический или вообще отложили до лучших времен. А у тех, кто купил новостройку, выбора, по сути, нет. Застройщики только за прошлый год продали в Москве 80,5 тыс. квартир, что на треть больше, чем в 2022-м. И при таком спросе стройматериалы в зависимости от сегмента подорожали на 25-30% с начала года, замечает генеральный директор компании «Каширский двор» Борис Сидоров:

«Три категории выросли сильнее других. Первая — электротовары, поставки идут из Китая, более 70% света. Вторая — керамогранит и плитка, сказывается и логистика, хранение и разгрузка. Третья — сантехника, европейской стало меньше, но она есть.

Все сильнее и сильнее начинает размываться понимание бренда. Если раньше все старались брать Grohe, Hansgrohe, потому что знали, что они долговременные, пусть и дорогие, сейчас, когда приходят и видят, что смеситель стоит 30-50 тыс. руб., сами начинают переходить на какие-то замены. Например, человек берет смеситель за 5-10 тыс. руб., понимая, что он не прослужит долго, но ему просто нужно решить свою текущую потребность, закрыть здесь и сейчас».

Строительному рынку, как делятся источники “Ъ FM”, удалось импортозаместить примерно 80% товаров. Но цены растут и на продукцию локальных производителей, замечает основатель компании Good Wood Александр Дубовенко: «Все российские производители в 2023-м и в первой половине 2024-го были перегружены. Они чувствовали, что продадут все, что произведут, и цены будут только расти. И они так, на всякий случай, с опережением их поднимали в прошлом году чуть ли не на 40%. Теперь будущее видится так, что потребление строительных материалов будет снижено. Заводы начинают на всякий случай снижать цены сейчас, чтобы не потерять своих покупателей».

Цемент, товары из металла и дерева локальных игроков уже подешевели на 5%, добавляет Александр Дубовенко. Не исключено, что российским производителям придется еще раз их корректировать. При этом импортные дешевле не станут. Уже в первом квартале, по прогнозам участников рынка, они могут вырасти еще на 15%.

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Аэлита Курмукова