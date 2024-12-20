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Коммерсантъ FM
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ФАС направила запрос бывшему Tetra Pak после заявления о повышении цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запрос крупнейшему производителю асептической упаковки АО «Упаковочные системы» — это бывшее подразделение Tetra Pak в России. «Ъ» писал, что со следующего года компания предупредила о повышении цен на продукцию и услугиу на 9–22%.

«Служба проанализирует причины повышения цен на продукцию АО "Упаковочные системы", информация о котором ранее появилась в СМИ»,— говорится в сообщении пресс-службы ФАС, которое поступило в «Ъ».

«В случае, если полученные данные будут свидетельствовать о необоснованном повышении цен, ФАС России проверит действия компании на предмет наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства»,— отмечается в сообщении.

«Упаковочные системы» с 2025 года намерены повысить цены на базовую упаковку на 9%, на импортные крышки, дизайн-работы и сервис — на 10%, а на ленты tabs-strip — на 22%. Среди причин такое решения скачки курса рубля и издержки при закупке импортных материалов.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Издержки разложили по пакетам».

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