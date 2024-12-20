Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Индекс Мосбиржи превысил 2 600 пунктов впервые с 2 декабря

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) впервые с 2 декабря превысил 2 600 пунктов. Максимальное значение в ходе торгов достигло 2 601,68 пункта, следует из данных биржи.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

К 15:53 мск индекс снизился до 2 590,13 пункта (+7,19%). Индекс РТС в это время составил 789,3 пунктов (+7,23%). Индекс «голубых фишек» Мосбиржи вырос на 7,18%, до 16 597,6 пункта.

Наибольший рост показали акции ГК ПИК (+15,60%), ПАО «Мечел» (+15,18%), Московского кредитного банка (+13,99%), АФК «Система» (+13,29) и ГК «Самолет» (+13,06%). Снизились акции ПАО «Камчатскэнерго» (–4,03%), ПАО «Ламбумиз» (–2,48%), «Россети Сибирь» (–1,84%), «Фосагро» (–1,18%) и «КурганГКао» (–0,42%).

Центробанк сегодня решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% в связи с формированием условий для дезинфляции. Аналитики ожидали, что регулятор повысит ключевую ставку. После новости о сохранении ставки индекс начал стремительно расти, превысив сначала 2 500 пунктов.

О ситуации на Мосбирже — в публикации «Ъ» «Фондовый рынок переохладился».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...