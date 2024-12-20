Индекс Мосбиржи превысил 2 600 пунктов впервые с 2 декабря

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) впервые с 2 декабря превысил 2 600 пунктов. Максимальное значение в ходе торгов достигло 2 601,68 пункта, следует из данных биржи.

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К 15:53 мск индекс снизился до 2 590,13 пункта (+7,19%). Индекс РТС в это время составил 789,3 пунктов (+7,23%). Индекс «голубых фишек» Мосбиржи вырос на 7,18%, до 16 597,6 пункта.

Наибольший рост показали акции ГК ПИК (+15,60%), ПАО «Мечел» (+15,18%), Московского кредитного банка (+13,99%), АФК «Система» (+13,29) и ГК «Самолет» (+13,06%). Снизились акции ПАО «Камчатскэнерго» (–4,03%), ПАО «Ламбумиз» (–2,48%), «Россети Сибирь» (–1,84%), «Фосагро» (–1,18%) и «КурганГКао» (–0,42%).

Центробанк сегодня решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% в связи с формированием условий для дезинфляции. Аналитики ожидали, что регулятор повысит ключевую ставку. После новости о сохранении ставки индекс начал стремительно расти, превысив сначала 2 500 пунктов.

О ситуации на Мосбирже — в публикации «Ъ» «Фондовый рынок переохладился».