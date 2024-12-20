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Коммерсантъ FM
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Индекс Мосбиржи превысил 2 500 пунктов на фоне решения ЦБ сохранить ставку

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) впервые с 12 декабря превысил 2 500 пунктов. По состоянию на 13:41 он достиг 2 546,11 пункта (+5,37%).

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Индекс перешел в рост на фоне решения Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Сразу после публикации релиза ЦБ он вырос почти на 100 пунктов.

Рост показал и индекс РТС. По данным на 13:48, он достиг 775 пунктов (5,29%). Лидерами роста на фондовой бирже стали АФК «Система» (+12,6%), ПИК (+11,89%), «Мечел» (+10,28%), «Самолет» (+9,93%) и «ТКС Холдинг» (+9,42%).

Ранее Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% в связи с формированием условий для дезинфляции. Большинство аналитиков ожидали, что ставка будет повышена.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Фондовый рынок переохладился».

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