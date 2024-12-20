ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Совет директоров Банка России по итогам заседания объявил о сохранении ключевой ставки на уровне 21% годовых. По оценкам регулятора, жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели. Большинство аналитиков ожидали, что ставка будет повышена. На фоне сохранения ключевой ставки индекс Мосбиржи прибавил 5,17% и поднялся до уровня 2 541,63 пунктов.

Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке. Как менялась ключевая ставка Источник: ЦБ РФ

«Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции»,— сказано в пресс-релизе регулятора. Следующее заседание ЦБ пройдет 14 февраля 2025 года.

ЦБ отметил, что произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем ожидалось в октябре. На это повлияли как повышение ставки, так и автономные факторы.

По оценке ЦБ на 16 декабря, годовая инфляция выросла до 9,5%. По прогнозу регулятора, годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 году. При этом основные риски инфляции связаны с высокими инфляционными ожиданиями и отклонением экономики от траектории сбалансированного роста.

По данным ЦБ, инфляционные ожидания населения и предприятий продолжают расти. ЦБ предупредил, что некоторое время цены останутся высокими из-за бюджетных стимулов, высокой кредитной активности и ослабления рубля.

За текущий год ЦБ сохранял ключевую ставку на уровне 16% четыре заседания подряд. В июле регулятор повысил ее до 18%, а затем до 19% в сентябре. В конце октября ставку повысили на 200 б.п. — до 21% годовых.