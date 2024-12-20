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Коммерсантъ FM
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Эльвира Набиуллина рассказала про план «Б»: ключевая ставка плюс терпение

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что сейчас российская экономика находится в «неординарной ситуации». По ее словам, сохранение ключевой ставки на низких уровнях привело бы к инфляции выше 20%. Однако влияние ставки на инфляцию, пояснила глава ЦБ, затрудняет множество различных факторов. Сегодня, 20 декабря, Центробанк сохранил ставку на уровне 21%.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Нам бы всем очень хотелось, чтобы рост цен замедлился как можно быстрее. Но экономика находится в неординарной ситуации... Поэтому наш план "Б" такой: ключевая ставка плюс терпение»,— сказала госпожа Набиуллина.

Глава Центробанка также заявила, что на следующем заседании совета директоров, которое пройдет в феврале, ЦБ может повысить ставку или снова оставить ее на текущем уровне.

За текущий год ЦБ сохранял ключевую ставку на уровне 16% четыре заседания подряд. В июле регулятор повысил ее до 18%, а затем до 19% в сентябре. В конце октября ставку повысили на 200 б. п., до 21% годовых.

Подробнее о ставке — в публикации «Ъ» «Ключевой ставке приказано остановиться».

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