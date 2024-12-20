Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦБ может вернуться к повышению ставки в феврале

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятору необходимо время для оценки устойчивости замедления кредитования. По ее словам, в феврале совет директоров ЦБ обсудит необходимость повышения ключевой ставки. На сегодняшнем заседании совета директоров Центробанк сохранил ставку на уровне 21% годовых.

«Уровень ключевой ставки сейчас достаточно высокий. И в совокупности с банковским регулированием и повышением консервативности банков он ведет к значимому ужесточению денежно-кредитных условий»,— сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции (цитата по сайту ЦБ). Она уточнила, что в феврале регулятору придется выбирать одно из двух решений: снова сохранить ставку на текущем уровне или повысить ее.

За текущий год ЦБ сохранял ключевую ставку на уровне 16% четыре заседания подряд. В июле регулятор повысил ее до 18%, а затем до 19% в сентябре. В конце октября ставку повысили на 200 б.п. — до 21% годовых. Следующее заседание ЦБ пройдет 14 февраля 2025 года.

Решение о сохранении ключевой ставки ЦБ пояснил тем, что после октябрьского повышения произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагалось. Сигнал относительно дальнейших действий регулятора также смягчен.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ключевой ставке приказано остановиться».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...