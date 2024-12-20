ЦБ может вернуться к повышению ставки в феврале

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятору необходимо время для оценки устойчивости замедления кредитования. По ее словам, в феврале совет директоров ЦБ обсудит необходимость повышения ключевой ставки. На сегодняшнем заседании совета директоров Центробанк сохранил ставку на уровне 21% годовых.

«Уровень ключевой ставки сейчас достаточно высокий. И в совокупности с банковским регулированием и повышением консервативности банков он ведет к значимому ужесточению денежно-кредитных условий»,— сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции (цитата по сайту ЦБ). Она уточнила, что в феврале регулятору придется выбирать одно из двух решений: снова сохранить ставку на текущем уровне или повысить ее.

За текущий год ЦБ сохранял ключевую ставку на уровне 16% четыре заседания подряд. В июле регулятор повысил ее до 18%, а затем до 19% в сентябре. В конце октября ставку повысили на 200 б.п. — до 21% годовых. Следующее заседание ЦБ пройдет 14 февраля 2025 года.

Решение о сохранении ключевой ставки ЦБ пояснил тем, что после октябрьского повышения произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагалось. Сигнал относительно дальнейших действий регулятора также смягчен.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ключевой ставке приказано остановиться».