В Екатеринбурге задержали подозреваемого в хищении 1,5 млн рублей у пенсионерки

Оперативники Верх-Исетского района Екатеринбурга задержали 24-летнего курьера из Самары по подозрению в хищении около 1,5 млн руб. у 78-летней пенсионерки, сообщили в городской полиции. В его отношении возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным УМВД, пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о хищении денег неизвестными, которые завладели ими обманом после звонка лжесотрудника ФСБ. Он заявил ей, что проводится проверка сотрудников банков на причастность к мошенническим действиям, и необходима ее помощь — нужно снять все деньги и передать их его уполномоченному представителю для проверки подлинности денежных знаков, а после проверки наличные якобы будут ей возвращены, на что пожилая женщина согласилась. Она передала средства курьеру, который ожидал пенсионерку в условленном месте и назвал ей пароль.

Курьером оказался ранее несудимый самарец, работавший фельдшером. Задержанный признал свою причастность к преступлению и рассказал, что в начале августа познакомился с неким Артемом, который предложил ему заработок — нужно было ездить по адресам и забирать деньги, а потом переводить их в криптовалюту, за что он будет получать 5% от суммы. После приезда в Екатеринбург Артем назначил ему встречу с пенсионеркой, в результате «сделки» он получил 57 тыс. руб.

Кроме того, по предварительным данным, на его счету не менее шести аналогичных преступлений.

Напомним, ФСБ и полиция предупредили жителей Свердловской области об активизировавшихся перед Новым годом мошенниках, которые сообщают о взломе личных кабинетов и переводе денег со счетов вооруженным формированиям.

Ирина Пичурина