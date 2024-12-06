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Полиция и ФСБ предупредили свердловчан об активизировавшихся мошенниках

ФСБ и полиция предупредили жителей Свердловской области об активизировавшихся перед Новым годом мошенниках. О новых способах обмана сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

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Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых

Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых

Фото: предоставлено В. Н. Горелых

Официальный представитель УФСБ по Свердловской области Елена Бирюкова

Официальный представитель УФСБ по Свердловской области Елена Бирюкова

Фото: предоставлено В. Н. Горелых

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Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых

Фото: предоставлено В. Н. Горелых

Официальный представитель УФСБ по Свердловской области Елена Бирюкова

Фото: предоставлено В. Н. Горелых

«Криминальные колл-центры постоянно совершенствуют формы обмана людей. Человеку, к примеру, могут позвонить из "Госуслуг", "Росфинмониторинга", "Центробанка", "Налоговых органов" и ошарашить сообщением, что взломан личный кабинет, что деньги со счета якобы кто-то перевел на финансирование вооруженных формирований. Затем к разговору с будущей жертвой подключается липовый чекист или следователь, который обязательно предупреждает о необходимости соблюдения конфиденциальности, так как проводится "спецоперация по изобличению аферистов"»,— рассказали в ведомстве.

По данным официального представителя УФСБ по Свердловской области Елены Бирюковой, количество преступлений в сфере IT-технологий растет. «Настоятельно просим соблюдать бдительность и помнить основные правила безопасности — игнорировать входящие звонки с незнакомых номеров, не доверять информации о каких-либо действиях по вашей карте, полученной в телефонном разговоре, не сообщать персональные данные незнакомцам»,— добавил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, ранее полиция Ревды (Свердловская область) возбудила уголовное дело в отношении неизвестных мошенников, которые вынудили 20-летнюю жительницу города отправить на «безопасный счет» 463 тыс. руб.

Ксения Тарских

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