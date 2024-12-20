Reuters: прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» приостановлена

Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» приостановлена с 19 декабря из-за технических проблем, пишет Reuters со ссылкой на источники. Сроки устранения поломки пока неизвестны.

По словам собеседников Reuters, проблема была обнаружена на насосной станции Унеча в Брянской области. Она входит в число крупнейших в Центральной России. Из-за поломки были нарушены поставки топлива в Белоруссию и страны Евросоюза.

Один из собеседников сказал, что поломка на насосной станции будет устранена в течение нескольких дней. Другой источник утверждает, что поставки нефти возобновятся не раньше января.

Объем поставок нефти Urals по «Дружбе» составляет около 300 тыс. баррелей в сутки — 1,3 млн баррелей в месяц. Они остаются основным сырьем для нефтеперерабатывающих заводов компании MOL в Венгрии и Словакии. 1 декабря стало известно о повреждении нефтепровода на территории Польши.

О ситуации на рынке нефти — в публикации «Ъ» «Нефть с высоким содержанием РФ».