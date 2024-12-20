Набиуллина ответила на вопрос о давлении на ЦБ по ставке

Критика в адрес Банка России обостряется в период высокой ставки, но регулятор принимает решения, исходя из оценки ситуации и прогноза, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Так она ответила на вопрос о внешнем давлении на Центробанк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы принимаем решения, исходя из нашей оценки ситуации и нашего прогноза. В оценке этой ситуации, кстати, мы в последнее время достаточно активно взаимодействовали и с банками, и с реальным сектором экономики, для того чтобы понимать, что происходит в экономике»,— сказала Эльвира Набиуллина на пресс-конференции (запись опубликована во «Вконтакте»).

Как добавила глава Центробанка, регулятор изучит, что можно улучшить с точки зрения коммуникации. «Действительно, проблема коммуникации наших решений очень важна, поэтому сейчас мы объясняем логику наших решений»,— продолжила она.

Ранее Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор объяснил решение тем, что произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ставке. ЦБ также сообщил о формировании условий, необходимых для снижения инфляции.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Ключевой ставке приказано остановиться».