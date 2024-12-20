Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Набиуллина ответила на вопрос о давлении на ЦБ по ставке

Критика в адрес Банка России обостряется в период высокой ставки, но регулятор принимает решения, исходя из оценки ситуации и прогноза, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Так она ответила на вопрос о внешнем давлении на Центробанк.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы принимаем решения, исходя из нашей оценки ситуации и нашего прогноза. В оценке этой ситуации, кстати, мы в последнее время достаточно активно взаимодействовали и с банками, и с реальным сектором экономики, для того чтобы понимать, что происходит в экономике»,— сказала Эльвира Набиуллина на пресс-конференции (запись опубликована во «Вконтакте»).

Как добавила глава Центробанка, регулятор изучит, что можно улучшить с точки зрения коммуникации. «Действительно, проблема коммуникации наших решений очень важна, поэтому сейчас мы объясняем логику наших решений»,— продолжила она.

Ранее Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор объяснил решение тем, что произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ставке. ЦБ также сообщил о формировании условий, необходимых для снижения инфляции.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Ключевой ставке приказано остановиться».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...