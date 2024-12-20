ЕК предложила лишить безвиза чиновников и дипломатов Грузии

Еврокомиссия (ЕК) предложила Совету Евросоюза приостановить действие упрощенного визового режима для грузинских госслужащих, дипломатов и их семей. Инициатива названа ответом на «жестокие репрессии» со стороны властей Грузии по отношению к протестующим. Безвизовый режим между ЕС и Грузией на краткосрочные поездки действует с 2017 года.

«Это решение не окажет негативного влияния на связи людей, поскольку граждане Грузии, имеющие обычные паспорта, продолжат пользоваться освобождением от виз при поездках в ЕС на короткий срок»,— говорится в заявлении ЕК. Если Совет ЕС одобрит предложение, то грузинские дипломаты и чиновники должны будут получать визы для поездок до 90 дней в течение полугода.

Следующее заседание Совета ЕС, чье одобрение требуется для принятия предложенной меры, состоится в середине января, когда на плановое заседание соберутся министры иностранных дел всех 27 стран—членов объединения. Для принятия инициатива должна быть одобрена единогласно.

На состоявшемся 19 декабря саммите лидеры ЕС не согласовали принятие мер в ответ на действия грузинских властей, приостановивших евроинтеграцию страны до 2028 года. Предлагалось полностью отменить безвизовый режим для грузинских граждан, однако от этой идеи отказались.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Антониу Кошта дал Европейский совет».

Лусине Баласян