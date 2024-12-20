«Северсталь» может изменить инвестпрограмму при сохранении высоких ставок

«Северсталь» (MOEX: CHMF) может изменить сроки и масштабы некоторых проектов, запланированных на 2025 год, из-за высоких процентных ставок в экономике и снижения снижения спроса у ключевых потребителей металла, рассказала руководитель управления по коммуникациям и работе с инвесторами компании Анастасия Мишанина.

«Сроки и масштабы некоторых проектов нашей инвестиционной программы могут быть пересмотрены. Ключевые стратегические проекты, такие как фабрика окомкования, социальные и экологические проекты будут реализованы по плану»,— сообщила госпожа Мишанина в беседе с «Интерфаксом».

Представительница компании рассказала, что в феврале 2025 года «Северсталь» планирует представить обновленный прогноз по капиталовложениям следующего года. В компании подчеркнули, что долговая нагрузка «Северстали» находится на комфортном уровне: показатель чистый долг/EBITDA на конец третьего квартала составил –0,25х. Компания также не планирует пересмотра действующей дивидендной политики, уточнила Анастасия Мишанина.

В начале декабря акционеры «Северстали» утвердили решение о выплате дивидендов по результатам третьего квартала 2024 года. Цена акции будет составлять 49,06 руб. Выручка «Северстали» за третий квартал выросла на 14% в годовом выражении, до 219,14 млрд руб., чему способствовал рост продаж и средних цен реализации на фоне увеличения доли готовой продукции.

Подробнее о дивидендных выплатах — в публикации «Ъ» «Дивидендная история»