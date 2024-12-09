«Северсталь» утвердила дивиденды за третий квартал

Акционеры «Северстали» (MOEX: CHMF) утвердили решение выплатить дивиденды по результатам третьего квартала 2024 года. Цена акции будет составлять 49,06 руб. Об этом говорится в сообщении компании.

«Датой, на которую составляется список акционеров, имеющих право на получение дивидендных выплат, является 17 декабря 2024 года. Выплата дивидендов профессиональным участникам рынка, которые зарегистрированы в реестре, будет осуществлена до 9 января 2025 года, остальным — до 31 января 2025 года», — сообщается в заявлении компании.

Выручка «Северстали» за третий квартал выросла на 14% в годовом выражении, до 219,14 млрд руб., чему способствовал рост продаж и средних цен реализации на фоне увеличения доли готовой продукции. В 2024 году дивидендные выплаты «Северстали» составили 38,3 руб. на акцию в первом квартале и 31,06 руб. на акцию во втором. Согласно дивидендной политике, компания стремится выплачивать дивиденды ежеквартально.

В 2024 году мировые компании заплатят рекордные дивиденды в размере $1,72 трлн, что на 3,9% выше показателя 2023 года. При этом российские эмитенты возглавляют этот тренд. В общей сложности российские эмитенты с начала года уже заплатили акционерам около 4 трлн руб. дивидендов, что на четверть выше результата за весь 2023 год.

Подробнее о дивидендных выплатах — в материале «Ъ-Деньги» Дивидендная история