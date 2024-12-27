Укрощение символов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Уходящий год Дракона должен запомниться надолго даже несмотря на то, что ни полноценного кризиса, ни полноценного взлета он с собой не принес. Этот мифический персонаж затронул буквального каждого — клиента банка и брокера, вип-персон и рядового инвестора.

Запомнится он сверкающей зубастой улыбкой льготной ипотеки, которую можно было при определенном везении взять, но заплатить за новое жилье втридорога. И эта улыбка еще долго будет сопровождать заемщиков, потому что льготные программы продолжают действовать, а вот дешеветь недвижимость не особенно хочет.

Запомнится он и испепеляющей денежно-кредитной политикой Банка России, которая обрушилась не только на банковское кредитование, но и на фондовый рынок

И даже разогнавшееся автокредитование, в середине года в разы перекрывающее выдачи предыдущего года, в октябре-ноябре рухнуло ниже прошлогодних значений. Не говоря уже о сегменте кредитов наличными, выдачи по которым откатились до значений, достигнутых только в разгар пандемии коронавируса.

Запомнится он и многопудовым хвостом западных санкций, буквально желающим вогнать в землю финансовые структуры. В результате возможность приобретения долларов и евро на бирже исчезла, а купля-продажа юаней периодически сталкивалась со сложностью их зачисления на банковские счета. Да и возможность рассчитываться картами Union Pay за границей также сузилась до двух банков (РСХБ и АТБ).

Впрочем, на каждого дракона на Руси находился свой Георгий Победоносец, в том числе выбитый на инвестиционных монетах Банка России. И в уходящем году золото и серебро, чья стоимость выросла в 1,5–1,8 раза, не подвели инвесторов и скрасили серые будни второй половины года на фондовом рынке. Да и многие эмитенты, получая высокие прибыли, довольно щедро делились ими с акционерами. А ставки по банковским депозитам, в разы превышающие уровень инфляции, до сих могут радовать даже самого искушенного инвестора.

Грядущий год, год Зеленой Змеи, не обещает быть спокойным и стабильным. В том числе и потому, что на мировую арену выходит неугомонный Дональд Трамп, который грозится отключением, отстранением и отлучением всех и вся. Например, ввести пошлины за отказ от доллара, хотя другая администрация целенаправленно ограничивала российских контрагентов в использовании американской валюты. И ожидаемые товарные войны в обязательном порядке затронут и все еще важные для российского бюджета и фондового рынка нефть и газ, логистику и трансграничные расчеты.

Впрочем, российские власти стараются оживить фондовый рынок изнутри, пытаясь организовать масштабные IPO. Однако кому из инвесторов сейчас может быть интересен рынок акций, если любой банк предлагает заоблачные проценты по депозитам, к тому же гарантированные государством. А обещанные льготы по налогам по инвестиционным продуктам пока не выглядят очень уж привлекательными на предлагаемых сроках инвестирования. Безусловно, пара-тройка размещений даже на внушительные суммы финансовым чиновникам удастся, однако, скорее всего, за счет якорных инвесторов.

В общем, частным инвесторам и профучастникам вновь придется искать противоядие и заботиться о том, чтобы с трудом добытые доходы не сокращались как шагреневая кожа в реальном времени. Или попробовать прибегнуть к практике индийских факиров, усмиряя змей монотонной музыкой. Хотя, возможно, потребуется взять на вооружение и повадки змеи — бесшумно появляться и исчезать, шипеть на опасность, раздувать капюшон, а при необходимости — укусить или сжать в объятиях.