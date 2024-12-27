«Газпром» не удержался за контракты

«Газпром» (MOEX: GAZP) в 2024 году утратил выстраиваемые на протяжении десятилетий долгосрочные контрактные отношения с европейскими партнерами. Из-за остановки поставок в 2022 году компания проиграла в международных судах немецкой Uniper и австрийской OMV AG, которые отсудили более €13 млрд за не поставленный с 2022 года газ. С обеими долгосрочные контракты были расторгнуты. Решения судов создали важный для международного рынка прецедент, хотя разрыв договоров лишь предвосхищает остановку поставок газа из России через Украину с января 2025 года. У «Газпрома» продолжаются судебные разбирательства и с другими компаниями, включая итальянскую Eni SpA и немецкую RWE AG.

Такая политика на европейском газовом рынке может привести к новому ценовому шоку на газ и перебоям поставок — Алексей Миллер, глава «Газпрома», октябрь 2024 года, Reuters