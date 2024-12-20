Допускной бал

На чемпионате России по фигурному катанию в Омске, который в разгар второго соревновательного дня сотрясла новость о допуске отечественных спортсменов к отборочному турниру на Олимпиаду 2026 года, победу одержали его безусловные фавориты — Анастасия Мишина с Александром Галлямовым. Они защитили титул чемпионов страны, больше чем на 20 баллов оторвавшись от своих заклятых соперников Александры Бойковой с Дмитрием Козловским, сорвавших почти все ключевые элементы. Золото в танцах на льду — по всем законам танцевального жанра, где одним из ключевых критериев успеха является продолжительность карьеры,— получили старожилы сборной Александра Степанова с Иваном Букиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После уверенной победы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате России никаких сомнений в том, что именно эта пара поедет на квалификационный турнир перед Олимпийскими играми 2026 года, не осталось

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ После уверенной победы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате России никаких сомнений в том, что именно эта пара поедет на квалификационный турнир перед Олимпийскими играми 2026 года, не осталось

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Значимость чемпионата страны, который для отечественных фигуристов и так в последние годы являлся самым главным стартом, после вчерашней новости мгновенно возросла на несколько порядков. Ведь помимо титула, который лидеры сборной за время бана успели завоевать по два раза, на кону оказался куда более ценный приз. Речь, конечно, о приобретающей вполне реальные очертания возможности отправиться на квалификационный турнир перед Олимпийскими играми 2026 года.

Сомнений в том, что квота в парном жанре отойдет чемпионам мира 2021 года и бронзовым призерам пекинских Игр 2022 года Анастасии Мишиной с Александром Галлямовым, после их пятничного триумфа не осталось, кажется, ни у кого.

В Омске дуэт в лучших традициях выдал два абсолютно безукоризненных с точки зрения технической составляющей проката. Интересно, что Мишина и Галлямов — это единственная пара на первенстве, которая и в короткой, и в произвольной программах за все элементы получила положительные GOE (Grade of Execution, класс исполнения).

Пусть ученики Тамары Москвиной выглядели несколько скучновато и слегка отставали от ритмичной музыки Майкла Джексона, они на несколько голов обошли своих ключевых соперников. 23,03 балла — ровно столько составил отрыв Анастасии Мишиной и Александра Галлямова от взявших серебро Александры Бойковой с Дмитрием Козловским.

У последних в Омске не клеилось буквально ничего. Они потерпели крах сначала в короткой программе, после которой партнерша заливалась горькими слезами, а затем провалили произвольную. Бойкова с Козловским сорвали выбросы, которые традиционно являются ахиллесовой пятой пары, допустили ошибки на параллельных прыжках и смазали тодес. Это выступление сами спортсмены охарактеризовали как «одно из худших» за весь сезон. Кажется, что и серебряную медаль они получили во многом за выслугу лет.

Чемпионат России по фигурному катанию в Омске Спортивные пары. 1. Анастасия Мишина—Александр Галлямов — 239,40 балла. 2. Александра Бойкова—Дмитрий Козловский — 216,37. 3. Наталья Хабибуллина—Илья Княжук — 214,15. Танцы. 1. Анастасия Степанова—Иван Букин — 215,96 балла. 2. Елизавета Худайбердиева—Егор Базин — 209,01. 3. Ирина Хавронина—Девид Нарижный — 208,56.

Победу в танцевальном турнире одержали другие ветераны российской сборной — Александра Степанова с Иваном Букиным. Для них этот чемпионат России стал уже одиннадцатым по счету. К слову, таким показателем не сможет похвастаться ни один из участников омского турнира.

В общей сложности Степанова и Букин вместе выступают уже 19 сезонов — столько же лет сейчас самым возрастным участницам женских состязаний.

К тому факту, что профессиональный стаж в танцах на льду является крайне важным, пусть и неофициальным, критерием успеха, кажется, все давно уже привыкли. Понятие «очереди» существует не первый год, а пренебрегали им в новейшей истории лишь однажды — когда в обход более опытных танцевальных дуэтов на Олимпиаду 2022 года поехали Диана Дэвис, дочь выдающегося тренера Этери Тутберидзе, с Глебом Смолкиным.

Но, похоже, что именно сейчас, когда речь идет о борьбе за единственную квоту на отборочные соревнования, феномен «очереди» может сыграть со сборной крайне злую шутку. Степанова и Букин (215,96) с комфортным отрывом опередили молодые дуэты — Елизавету Худайбердиеву с Егором Базиным (209,01) и новоделов Ирину Хавронину с Девидом Нарижным (208,56). Важно, что базовая стоимость произвольного танца Хаврониной и Нарижного ровно такая же, как и программы Степановой с Букиным. Но получили молодые танцоры на шесть баллов меньше. Найти этому объяснение — задачка со звездочкой.

При этом оценка за произвольный танец Степановой и Букина составила заоблачные 130,34 балла.

Вообще-то такие баллы лидеры из международного топа получают обычно на пике формы на самых значимых турнирах. К примеру, на пекинской Олимпиаде почти столько же заработали бронзовые призеры Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (130,89), чуть больше набрали занявшие второе место Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым (131,66). Очевидно, что на домашней арене ветеранов оценивают довольно щедро, но отнюдь не факт, что после возвращения эта ставка сыграет успешно.

В женском турнире победу пока только в короткой программе одержала главная претендентка на квоту Аделия Петросян, успешно исполнившая тройной аксель. Ее основные соперницы выключились из борьбы. Одна подруга по группе, чемпионка России 2022 года Софья Акатьева, сдвоила тулуп в каскаде, еще одна — Дарья Садкова — задела борт и упала. Сейчас шансы, пусть и мизерные, догнать Аделию Петросян (85,78) сохраняет лишь одна фигуристка — прочный второй номер сборной Алина Горбачева (77,57). Но для этого должно совпасть сразу два обстоятельства — если первой сильно не повезет и она останется без элементов ультра-си, а вторая выдаст прокат жизни, как это произошло месяц назад на заключительном этапе серии Гран-при, и успешно сделает минимум один четверной прыжок.

Екатерина Ремизова