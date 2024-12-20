Виктор Жидков сохранит должность главы правления Московской биржи

Виктор Жидков останется в должности председателя правления Московской биржи (MOEX: MOEX) до 2027 года. Продлить полномочия господина Жидкова решил наблюдательный совет, следует из сообщения пресс-службы биржевого холдинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«На протяжении многих лет Виктор занимал ответственные должности, где зарекомендовал себя с самой лучшей стороны как сильный управленец и настоящий профессионал, прекрасно разбирающийся во всех тонкостях работы финансового рынка»,— оценил работу господина Жидкова председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов.

На пост председателя правления Московской биржи Виктор Жидков пришел после того, как наблюдательный совет досрочно прекратил полномочия ее бывшего руководителя Юрия Денисова. Это произошло в сентябре 2024 года. Причины ухода господина Денисова на бирже не комментировали. Источник «Ъ», близкий к господину Жидкову, высоко оценивал его приход на пост главы правления биржи, объясняя это в том числе тем, что он «сторонник технологичности».

Подробнее о новом председателе — в публикации «Ъ» «Мосбиржа меняет главу для развития».